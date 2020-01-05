Российский нападающий Илья Ковальчук, перешедший из Лос-Анджелес Кингз в Монреаль Канадиенс, пришел на матч своего нового клуба с Питтсбург Пингвинз. Сам Илья участия в игре не принимал.

Российский нападающий Илья Ковальчук, перешедший из "Лос-Анджелес Кингз" в "Монреаль Канадиенс", пришел на матч своего нового клуба с "Питтсбург Пингвинз". Сам Илья участия в игре не принимал.Илья Ковальчук обратился к болельщикам "Монреаля" на французском. "Я счастлив, что оказался в "Монреаль Канидиенс", клубе "оригинальной шестерки", у которого столько болельщиков". Трибунам очень понравилось, что Ковальчук выучил фразу на французском языке.В "оригинальную шестерку" входят клубы, стоявшие у истоков НХЛ – "Монреаль Канадиенс", "Торонто Мейпл Ливз", "Бостон Брюинз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Детройт Ред Уингз" и "Чикаго Блэкхоукс". 36-летний Ковальчук подписал контракт с "Канадиенс" до конца сезона. "Монреаль" стал четвертым заокеанским клубом в биографии Ильи. Ранее он выступал за "Атланта Трэшерз", "Нью-Джерси Дэвилз" и "Лос-Анджелес Кингз".