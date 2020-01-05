В иранском парламенте проходят экстренные консультации в связи с убийством генерала Сулеймани, уже завтра, 5 января, все депутаты соберутся, чтобы обсудить, как страна должна ответить тем, кто пролил кровь военачальника. Чего можно ждать от Ирана?

В иранском парламенте проходят экстренные консультации в связи с убийством генерала Сулеймани, уже завтра, 5 января, все депутаты соберутся, чтобы обсудить, как страна должна ответить тем, кто пролил кровь военачальника. Чего можно ждать от Ирана?Над мечетью Джамкаран в иранском Куме поднят красный флаг. Это отсылка к заветам имама Хусейна: мстить за смерть праведника. Но есть не только религиозный контекст, красный флаг — однозначный символ состояния войны.В Багдаде прощаются с жертвами американского удара всем шиитским миром. Провожают иранского генерала Сулеймани и заместителя командира шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса — под антиамериканские лозунги. Здесь же жгут звездно-полосатые, но американскому флагу, что называется, не привыкать. Убийство командира спецподразделения Корпуса стражей исламской революции сплотило не только шиитов, все антиамериканские силы региона восприняли американский удар как объявление войны.Демонстрации идут не только в тех странах, где большинство — шииты. В Пакистане, Иордании, Сирии гражданам США сейчас не очень уютно. Эффект Сулеймани может возникнуть в любой точке арабского мира. Преемник убитого генерала Исмаил Каани не стесняется в выражениях.Командующий силами "Аль-Кудс" КСИР Ирана генерал Исмаил Каани: "Мы обращаемся ко всем! Наберитесь терпения! И вы увидите трупы американцев по всему Ближнему Востоку.Генерал Сулеймани будет похоронен 7 января. Верховный лидер Ирана посетил семью убитого. Аятолла Хаменеи пообещал дочери Сулеймани, что виновные в убийстве генерала будут наказаны. Президент страны также пообщался с родственниками генерала."Спасибо, пусть Всевышний хранит вас, пусть он даст вам терпение. Всевышний возблагодарит вас за перенесенные страдания", — обратился к дочери генерала президент Ирана Хасан Рухани."Господин Рухани, когда проливалась кровь друзей моего отца, он мстил за них. Кто теперь отомстит за кровь моего отца?" — спрашивает дочь Сулеймани."Они ответят за кровь этого мученика, не волнуйтесь об этом", — пообещал Рухани.Хасан Рухани назвал нападение США величайшим преступлением.Аналитики всего мира сейчас гадают, каким образом Иран ответит на убийство генерала, которого часто называли третьим лицом государства или реальным министром иностранных дел, если речь шла о войне и мире. Генерал Сулеймани действительно внес огромный вклад в уничтожении террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии, его уважали в Иране и сторонники власти, и противники. Более того, он пользовался колоссальной поддержкой в странах так называемого шиитского пояса. Бывший глава Центрального разведывательного управления США в эфире телеканала Си-Би-Эс сделал вполне реалистичный прогноз. Майкл Морелл заявил, что теперь под угрозой высшие должностные лица США.Результатом всего этого будут погибшие американцы, в том числе гражданские лица.Сейчас эксперты высказывают различные предположения, но пока все гадают на кофейной гуще. Американцы дают понять, что любой ответ приведет к эскалации. Об этом уже заявил госсекретарь США Майк Помпео. И тут понятно, что в Вашингтоне рассчитывают именно на это. Иран просто не сможет не ответить.А США уже создают коалицию, где точно будет Израиль, и страны Залива перебрасывают в регион дополнительные войска. Судя по всему Трамп, когда отдавал приказ убить Сулеймани, и рассчитывал на то, что авиаудар станет "сараевским выстрелом" на Большом Востоке.