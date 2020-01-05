Математические алгоритмы помогут решить проблему пробок. Питерские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предлагают использовать цифровые двойники транспортных систем, чтобы видеть зависимость трафика от инфраструктурных изменений.

Математические алгоритмы помогут решить проблему пробок. Питерские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предлагают использовать цифровые двойники транспортных систем, чтобы видеть зависимость трафика от инфраструктурных изменений.Соответствующую теорию исследователи изложили в монографии "Модели оптимизации и методы равновесного распределения трафика". Основой для их теории послужила идея британского математика Джона Глена Вардропа, который считал, что инфраструктурные изменения должны определяться с учетом личных интересов каждого водителя.По словам профессора кафедры математического моделирования СпбГУ, доктора физико-математических наук Александра Крылатова, это поможет экономить бюджетные деньги, выделяемые на улучшение дорог.Ученые отметили важность использования централизованной навигационной системы, предоставляющей информацию об оптимальных маршрутах. И обратили внимание на расширение всей проезжей части, чтобы избежать эффекта "бутылочного горлышка", передает РИА Новости.