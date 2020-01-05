МИД России обвинил страны Запада в попустительстве властям Украины, которые на государственном уровне поддерживают неонацизм. Это заявление появилось после того, как в Киеве 1 января прошло факельное шествие в честь 111-летия Степана Бандеры.

МИД России обвинил страны Запада в попустительстве властям Украины, которые на государственном уровне поддерживают неонацизм.Это заявление появилось после того, как в Киеве 1 января прошло факельное шествие в честь 111-летия Степана Бандеры.После возмущения Израиля и Польши, осудивших героизацию украинских националистов, в МИД Украины заявили: чествование Бандеры – это "возрождение национальной памяти украинского народа ", что является "одним из приоритетных направлений государственной политики Украины".В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства в соцсети "ВКонтакте" говорится, что поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине представляет собой серьезную угрозу для всего мирового сообщества.В МИД РФ с тревогой отметили, что "ползучая героизация этой человеконенавистнической идеологии на Украине проводится в течение последних 20 лет при молчаливом попустительстве Запада", который "предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала".Там также напомнили, что на Украине "открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей", а "в их честь переименовываются улицы".Во внешнеполитическом ведомстве России в очередной раз призывали официальный Киев "отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей".