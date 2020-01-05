Второй день наступившего года закончился для юный жительницы мурманского города Гаджиево в больнице - на нерегулируемом пешеходном переходе ее сбил внедорожник. Момент наезда на 10-летнюю девочку попал на видео.

Второй день наступившего года закончился для юный жительницы мурманского города Гаджиево в больнице — на нерегулируемом пешеходном переходе ее сбил внедорожник. Момент наезда на 10-летнюю девочку попал на видео.ДТП произошло около половины шестого вечера 2 января в районе дома 130 по улице Колышкина. Судя по кадрам, владелец Nissan X-Trail превысил скорость и поздно заметил выбежавшего из-за сугроба ребенка со снегокатом. От удара школьницу отбросило в сторону, а машина проехала еще не менее пяти метров, прежде чем остановилась.Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами.