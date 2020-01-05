Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году стали купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро.

Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году стали купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.Там также уточнили, что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые Банк России ввел в обращение в 2017 году, подделывают значительно реже.Всего по данным Министерства внутренних дел России только за первое полугодие 2019-го было выявлено свыше 41 тысячи фальшивых денежных купюр, что в 1,2 раза меньше по сравнению с таким же периодом 2018 года. Из них почти 40 тысяч поддельных купюр были "в рублях" и почти 2 тысячи — в иностранной валюте.