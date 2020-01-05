05.01.2020

2020-01-05 20:30:04

На парковке у Глобуса во Владимире сбили женщину

Пожилая женщина пострадала в ДТП во Владимире. Происшествие случилось около 7 часов вечера. Прямо на парковке около гипермаркета "Глобус" водитель легковушки не заметил женщину и сбил её. С травмами она была доставлена в больницу. Подробности аварии и состояние потерпевшей уточняются.