В субботу, 4 января, французская антитеррористическая прокуратура объявила, что занялась делом о нападении человека с ножом на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф.

В субботу, 4 января, французская антитеррористическая прокуратура объявила, что занялась делом о нападении человека с ножом на прохожих в парке парижского пригорода Вильжюиф.Ранее сообщалось, что после инцидента появилась информация, что совершивший нападение молодой человек страдал психическими отклонениями, а произошедшее не рассматривается как террористический акт. Позже следствие привело к другим выводам, передает "Интерфакс".Инцидент в парке парижского пригорода Вильжюиф произошел в минувшую пятницу, 3 января. Вооруженный ножом 22-летний молодой человек напал на прохожих, получивший ножевой ранение 56-летний, заслонивший от нападавшего свою жену, скончался. Также ранения получили еще две женщины. Пытавшийся ударить ножом еще несколько человек молодой человек побежал в сторону расположенного поблизости торгового центра, на парковке которого он был застрелен полицейскими. Известно, что незадолго до случившегося молодой человек принял ислам, нанося удары ножом, он кричал "Аллах акбар".Мать нападавшего подтвердила, что ее сын страдал серьезным психическим расстройством, с пятилетнего возраста он наблюдался у специалистов, неоднократно госпитализировался, до лета минувшего года проходил курс лечения в психиатрической больнице.В ходе расследования инцидента прокуратура установила определенную радикализацию обвиняемого и организованную подготовку к его действиям. В, найденной на месте преступления, сумке нападавшего были обнаружены экстремистские исламские тексты и своего рода завещание, с каким террористы обычно готовятся к своим актам. Также стало известно, что нападавший не тронул первого прохожего, так как тот заявил, что является мусульманином и смог прочитать исламскую молитву.