В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще пять матчей. Монреаль Канадиенс на своей площадке проиграл Питссбург Пингвинз с результатом 2:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще пять матчей. "Монреаль Канадиенс" на своей площадке проиграл "Питссбург Пингвинз" с результатом 2:3.Новобранец "Монреаля" Илья Ковальчук посетил встречу, но участия в игре не принимал. Основное время завершилось вничью 2:2, в дополнительном периоде гости забросили третью шайбу. У "пингвинов" голевую передачу записал на свой счет Евгений Малкин."Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграла шестую встречу подряд. На этот раз "молнии" обыграли в гостях "Оттаву Сенаторз" 5:3. По результативному пасу записали на свой счет хоккеисты "Лайтнинг" Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский участия в игре не принимал."Торнто Мэйпл Ливз" дома переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" 3:0. Вратарь проигравших Семен Варламов отбил 20 бросков из 22. "Колорадо Эвеланш" был сильнее "Нью-Джерси Дэвилз" 5:2. У победителей голевым пасом отметился Владислав Каменев. "Аризона Койотс" на своей площадке обыграла "Филадельфию Флайерз" 6:2. У победителей голевую передачу сделал защитник Илья Любушкин.