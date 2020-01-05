Охранники из группы быстрого реагирования жестоко избили посетителя нижегородского магазина, которого новая сотрудница заподозрила в краже банки кофе. Камера наблюдения зафиксировала действия сотрудников ЧОП Факел.

Охранники из группы быстрого реагирования жестоко избили посетителя нижегородского магазина, которого новая сотрудница заподозрила в краже банки кофе. Камера наблюдения зафиксировала действия сотрудников ЧОП "Факел".Инцидент произошел во второй половине дня 2 января в магазине "Бристоль" в Сормовском районе города. Мужчина, как следует из беседы сотрудников торговой точки, является их постоянным покупателем, но в тот день он наткнулся на только вышедшего на работу кассира. Женщина не дала подвыпившему мужчине расплатиться, а сразу вызвала охрану.Диалог с двумя сотрудниками ЧОП у посетителя не заладился, ибо уважительного, по их мнению, отношения он проявил. Заподозренного в краже покупателя одним ударом уложили на пол, но этим дело не ограничилось — один из охранников продолжил избивать не оказывавшего сопротивления мужчину.Уже в бессознательном состоянии его пристегнули наручниками к прилавку и вызвали на место наряд Росгвардии. Последние, если верить комментарии, быстро разобрались в ситуации и отпустили потерпевшего. Городское управление МВД проводит проверку инцидента.