В третьей главе книги Экклезиаста есть замечательная фраза: Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни. Именно это выражение сейчас наверняка вспоминают руководители двух главных федеральных телеканалов страны. Ведь подговлены данные о том, что и как смотрели россияне в новогоднюю ночь.

В третьей главе книги "Экклезиаста" есть замечательная фраза: "Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни". Именно это выражение сейчас наверняка вспоминают руководители двух главных федеральных телеканалов страны. Ведь подговлены данные о том, что и как смотрели россияне в новогоднюю ночь.В первые дни 2020-го компания Mediascope подготовила данные о том, что предпочли россияне в ночь с 31 декабря на 1 января. И эти результаты говорят о многом.Новогоднее обращение Владимира Путинана Первому каналу оценили 15,34 процентов жителей страны. На "России" – на 5 процентов меньше. Но тут, как говорится, дело вкуса – картинка на экране была идентичной.А вот засмотренные до дыр советские комедии "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", зрителям Первой кнопки оказались милее "Новогоднего огонька на Шаболоке", который показывали на "России".Эти комедии Леонида Гайдая были сняты в 60-х – 70-х годах прошлого века. Их знает наизусть не одно поколение. Но, тем не менее, смотреть их приятнее и веселее, чем действо, которое показывали на "России".Люди изображают радость, пьют шампанское и бросают серпантин в павильоне, тут же на сцене под фонограмму открывают рот артисты – ничего более странного придумать нельзя. А главное, совершенно невозможно понять, какой отмечается год. Ведь во втором часу ночи 1 января в эфире "России" стали показывать прошлые "огоньки" с теми же самыми артистами.Цифры оказались показательными. 7,87 и 6,6 процентов – рейтинг у старых фильмов. 6,47 – рейтинг "Голубого огонька". А тут даже десятые доли процентов важны, ведь речь идет о большой стране.И на Первом, и на "России" в новогодних концертах снялась София Ротару – в декабре в Москве она провела несколько недель и поучаствовала везде, где можно было, перебегая с канала на канал. А вот Алла Пугачева появилась только на Первой кнопке. Возможно, это и сыграло свою роль – Аллочка снова побила Софочку.Напоследок о том, как же считают телеканалы, кто и сколько их смотрел. Во-первых, помощью "пиплметров" – специальных электронных устройств, подсоединяемых к телевизору и предназначенных для сбора сведений об аудитории телевидения. Их устанавливают в домах тех, кто согласился принять участие в исследовании. Пиплметры фиксируют включение и отключение телевизора, переключение каналов.Существуют и телефонные опросы. Например в городе проживает 10 миллионов человек, из них опрашивается порядка 1000. Предположим, 100 человек смотрят конкретную передачу. Далее определяется процентное соотношение и получается итог – в данном случае 1 миллион телезрителей.