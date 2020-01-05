Руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев и первый замминистра обороны Руслан Цаликов назначены членами наблюдательного совета Национального исследовательского центра Курчатовский институт.

Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав набсовета Курчатовского института. Руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев и первый замминистра обороны Руслан Цаликов назначены членами наблюдательного совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на 5 лет. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.При этом от постов в набсовете освобождены Сергей Кириенко и Виктор Бурсук.Кроме того, глава правительства Дмитрий Медведев произвел изменения в департаменте гособоронзаказа. Директором департамента назначен Борис Наконечный. В связи с выходом на пенсию от этой должности освобожден Сергей Хуторцев.Роман Камаев освобожден от должности заместителя руководителя Росмолодежи. Камаев освобожден по его просьбе, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале правовой информации.