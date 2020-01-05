В Украине наблюдается невиданная утечка мозгов. Из страны бегут квалифицированные врачи, инженеры, военные и другие сотрудники. Работать на родине остаются лишь люди пожилого возраста, которые уходят из жизни один за другим.

В Украине наблюдается невиданная утечка "мозгов". Из страны бегут квалифицированные врачи, инженеры, военные и другие сотрудники. Работать на родине остаются лишь люди пожилого возраста, которые уходят из жизни один за другим.Вместе с оттоком кадров государство теряет наработанный за долгие годы технологический прогресс и неоценимые способности. Такая тенденция может привести к тому, что страна превратится в полу-сельскохозяйственную державу.Такое мнение озвучил украинский политолог Вадим Карасев. Он считает, что в результате пагубных процессов деиндустриализации в Украине останется лишь несколько предприятий, которые тоже со временем прекратят свою работу.Карасев обратил внимание, что последние полгода в стране падают темпы промышленного производства, которое обеспечивает государству высокие доходы. Более того, в Украине нет даже Министерства промышленности.Специалист прогнозирует, что когда территория государства окончательно опустеет, ее "растащат на куски" европейские государства. Из-за обилия мигрантов жители Запада испытывают проблемы с землей."Придет время, и скажут: "Знаете, у вас слишком много территорий. Вы неудачные, экономика не развивается, у власти коррупция, общество коррумпированное, безнадежное, зачем вам такая территория? Продавайте", – считает Карасев.