В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравления в ресторанах, кафе и иных точках общепита, а также, что делать, если это все-таки произошло. Самыми опасными ресторанными блюдами – в инфекционном плане – являются салаты, шаурма и пирожные.

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать отравления в ресторанах, кафе и иных точках общепита, а также, что делать, если это все-таки произошло.Самыми опасными ресторанными блюдами – в инфекционном плане – являются салаты, шаурма и пирожные.В большинстве случаев, отмечают эксперты, вред посетителям причиняется из-за халатного отношения владельцев и сотрудников заведений, поскольку блюда готовят из некачественных продуктов, разделочного инвентаря не хватает, а при мытье посуды нарушаются санитарные требования. Как результат — инфекционные заболевания и отравления посетителей точек общепита.В пресс-службе Роспотребнадзора предупреждают, что в этом плане наиболее опасны многокомпонентные салаты — в первую очередь, с майонезом и сметаной, а также пирожные и торты с кремом, шаурма и изделия из рубленого мяса: котлеты, рулеты, паштеты и студень.Эксперты отмечают, что такая еда может содержать возбудителей ротавирусной и норавирусной инфекций, дизентерии, сальмонеллеза, вирусного гепатита A и некоторых других заболеваний.В том случае, если посетитель почувствовал себя плохо после того, как поел в ресторане или кафе, надо обязательно обратиться к врачу.Прежде всего, потому что только специалист окажет квалифицированную помощь, а во-вторых, посещение медучреждения поможет в дальнейшем собрать доказательства, если вред здоровью был причинен именно в результате обеда или ужина в ресторане.Для этого необходимо получить медицинское заключение.Желательно, чтобы в нем содержалось описание причинно-следственной связи между едой в ресторане и отравлением. Кроме того, следует обязательно сохранять чеки из ресторана. В крайнем случае, можно взять выписку по банковскому счету.Затем надо составить претензию к владельцу точки общепита, приложив к ней копию чека и копию заключения врача.Пакет документов следует отправить адресату по почте заказным письмом, не забыв оформить уведомление о вручении, напоминают в Роспотребнадзоре.Если владелец заведения не отреагировал на претензию, необходимо подать иск в суд и жалобу в Роспотребнадзор.Если будет выявлено нарушение прав потребителей и санитарного законодательства, виновных привлекут к ответственности.