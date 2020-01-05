В наступившем году большинство российских работодателей намерены повысить заработную плату своим сотрудникам. Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов.

В наступившем году большинство российских работодателей намерены повысить заработную плату своим сотрудникам.Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.Отмечается, что некоторые из них пересмотрят зарплаты уже в январе, а другие — в течение полугодия.Рост ее может составить от 7 процентов у утех, кто работает на зарубежные компании, и на 10 у сотрудников российских компаний.Возможное увеличение зарплаты в 2020 году на 7-9 процентов также прогнозируют специалисты сервиса Работа.Ру.