Нынешний сезон гриппа может стать для граждан США одним из самых смертоносных за последние десятилетия. За осень и зиму 2019 года от него скончались уже почти три тысячи человек.

Нынешний сезон гриппа может стать для граждан США одним из самых смертоносных за последние десятилетия.Как сообщил директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи американским СМИ, невозможно спрогнозировать, как он проявит себя, но уже можно утверждать, что он будет таким же сложным, как сезон гриппа 2017-2018 годов, который был самым смертоносным за более чем четыре десятилетия.По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, за осень и зиму 2019 года летальным исходом в США закончилось заражение вирусом гриппа для 2,9 тысяч человек.Причем, по сравнению с данными, опубликованными на прошлой неделе, этот показатель уже увеличился на 800 смертельных случаев.При этом, как сказал Фаучи, все же существует вероятность, что столь резкий рост уровня смертности может прекратиться в ближайшее время, и тогда сезон гриппа 2019-2020 года не будет таким сложным. Впрочем, отметил эксперт, "единственное, что предсказуемо в гриппе, — это его непредсказуемость".При этом CNN отмечает, что за нынешний сезон уже от гриппа скончались 27 детей, что является наибольшим показателем минимум за последние 17 лет. Это объясняется особым штаммом гриппа, который сейчас распространен в стране, передает ТАСС.