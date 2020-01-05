Нападающий молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон после поражения от России в полуфинале чемпионата мира-2020 (4:5, ОТ) не скрывал своего разочарования после матча. Юный швед был резок в отношении успеха молодежной Красной машины.

Нападающий молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон после поражения от России в полуфинале чемпионата мира-2020 (4:5, ОТ) не скрывал своего разочарования после матча. Юный швед был резок в отношении успеха молодежной "Красной машины"."Мы имели много шансов для победы в этом матче. Не думаю, что мы должны были бояться России. При счете 1:3 мы оставались спокойными. Они забили в большинстве, а некоторые голы были полной лажей, — цитирует игрока Чемпионат.Com. – Мы провели хороший матч, показали характер, совершив камбэк. Наши голы были хороши, вратарь России в них не виноват. Но сейчас очень тяжело".Напомним, что Россия завоевала путевку в финал молодежного чемпионата мира после драматичного матча с развязкой в овертайме. Отметим, что по ходу матча камбэком отмечалась и Россия – после 0:1 в начале встречи россияне смогли повести 3:1.В финале Россия сыграет с Канадой. Решающий поединок состоится в воскресенье, пятого января.