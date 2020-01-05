В Москве скончался бизнесмен Гелани Товбулатов, бывший владелец и вице-президент ХК Спартак. Причиной смерти Товбулатова стал рак легких.

В Москве скончался бизнесмен Гелани Товбулатов, бывший владелец и вице-президент ХК "Спартак". Причиной смерти Товбулатова стал рак легких.Гелани Товбулатов был владельцем и вице-президентом хоккейного "Спартака" в 1993-99 годах. Кроме того, он был учредителем и президентом международного турнира Кубок "Спартака", проводившегося в межсезонье с 1994 по 2007 год.О смерти 67-летнего Товбулатова сообщил ТАСС спортивный журналист Всеволодо Кукушкин. По его словам, в последние три недели бывший вице-президент "Спартака" находился в стационаре и не вставал с постели.