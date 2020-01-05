Подозреваемый намеревался перегнать автомашину в другой город и по поддельным документам продать ее, однако не смог довести свой умысел до конца...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 30-летнего подозреваемого в краже иномарки.В отдел полиции обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля. Заявитель сообщил, что не обнаружил утром принадлежавшую ему иномарку «Лексус», которую он припарковал накануне вечером на стоянке на Новочеркасском бульваре. Запасного ключа от своего автомобиля мужчина также не нашел. Ущерб составил более 1 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего безработного приезжего.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись ключом, похитил автомобиль со стоянки. Подозреваемый намеревался перегнать машину в другой город и по поддельным документам продать ее, однако не смог довести свой умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18