Полицейскими задержаны граждане, подозреваемые в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту их пребывания на территории Российской Федерации...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки, по районам Силино и Старое Крюково, по району Крюково совместно с коллегами из ОпВМ задержаны граждане, подозреваемые в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту их пребывания на территории Российской Федерации.Задержан 58-летний местный житель, который, зарегистрировал в своей квартире, расположенной во 2 микрорайоне Зеленограда, приезжих из ближнего зарубежья, при этом не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать там они не будут. В 6 микрорайоне Зеленограда сотрудники полиции выявили квартиру, хозяин которой, 57-летний зеленоградец также зарегистрировал у себя в квартире иностранцев, заведомо зная, что проживать они там не будут.По месту жительства в 14 микрорайоне Зеленограда задержана 39-летняя жительница Зеленограда, которая, незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, тем самым нарушив миграционное законодательство Российской Федерации.В 8 микрорайоне Зеленограда задержана 37 - летняя жительница Зеленограда, которая, незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания, и заведомо зная, что проживать там они не будут.По данным фактам дознавателями территориальных отделений возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31