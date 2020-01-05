Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в своем блоге раскритиковала популярное новогоднее шоу. Ее слова прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в своем блоге раскритиковала популярное новогоднее шоу. Ее слова прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.На своей странице в "Фейсбук" Поклонская обрушилась на новогодние телепередачи, особо отметив знаменитый "Голубой огонек". Политик заявила, что шоу устарело и приелось россиянам."А еще не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать "Голубые огоньки" и другие устаревшие шоу. На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле "муси-пуси" и петросяновские каламбурчики", – написала депутат.Манукян поддержал выступление коллеги, отметив, что после такой "подмоги" начал переживать за российский шоу-бизнес и руководство федеральных каналов. Он подчеркнул, что если однообразие подобных телепередач обратило на себя внимание таких лиц, то в итоге рано или поздно программам придется преображаться.Напомним, что в последнее время в СМИ не умолкают слухи о романе и предполагаемом бракосочетании 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и 30-летней Татьяны Брухуновой. Пара постоянно подвергается критике: разница в возрасте заставляет наблюдателей выстраивать разные домыслы.