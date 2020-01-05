Продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту популярных певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару после того, как некоторые звезды заявили о том, что им пора прекратить выступать на новогодних концертах. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказал свою точку зрения на этот счет.

Продюсер Иосиф Пригожинвстал на защиту популярных певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару после того, какнекоторые звезды заявили о том, что им пора прекратить выступать на новогоднихконцертах. Член экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме Вадим Манукян высказал свою точку зрения на этот счет."Никто не говорит о том, чтосъемки в "Голубых огоньках" – это не работа для артистов. Зрители ведут речь отом, что нужно менять их концепцию. Сам же Иосиф Пригожин говорит о том, чторешение Первого канала изменить формат сделало революцию в "Голубых огоньках"на отечественном ТВ", – заявил собеседник "Дни.ру". При этом он задалсявопросом: кто организовал эту революцию?Эксперт объяснил, из-за кого гендиректоруПервого канала пришлось менять форматшоу. Манукян вспомнил позор с петицией, который вызвал эффект разорвавшейсябомбы. "Почему об этом не говорит? Константин Эрнст на это пошелпод давлением моей петиции, которую поддержали 174 000 человек. Так что жеприкажете теперь: в адрес каждого канала писать отдельно петиции, и каждый разсотни тысяч подписей собирать?", – высказался эксперт.Выходит, что теперь на Эрнстаоказывается нешуточное давление в лице общественности по выбору артистов дляновогодних концертов. "Кстати, НТВ и без этого отлично экспериментирует. Они нестали дожидаться петиций в свой адрес. Просто начали меняться самостоятельно. Авот "Россия-1", мне кажется, от формата "Голубых огоньков"так и не сможет отойти. Они уже корнями в нем проросли", – считает Манукян.2 Янв 2020 в 4:48 PST"И если бы была моя воля, тоэто было бы единственное новогоднее теледейство, по которому я бы принялрешение запретить его к показу, пусть это и не демократично", – заключил эксперт.Напомним, ранее встал на защиту популярных певиц Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Дело в том, что многие зрители и звезды российскогошоу-бизнеса жалуются, что они не сходят с экранов телевизоров. "Радуйтесь, что у вас естьПугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет", – заметил продюсер.