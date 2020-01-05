Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на престижном турнире в китайском Шэньчжэне. Вторая ракетка России встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и одержала над ней победу.

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на престижном турнире в китайском Шэньчжэне. Вторая ракетка России встречалась с чешкой Катержиной Синяковой и одержала над ней победу.Александрова, получившая от организаторов турнира пятый номер посева, выиграла матч по итогам двух сетов, каждый из которых завершился с одинаковым счетом 6:4. Матч продолжался 1 час 29 минут.За путевку в четвертьфинал россиянка поспорит либо с китаянкой Шуай Пенг, либо с ее соотечественницей Лин Чжу.