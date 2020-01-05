В Кении, неподалеку от границы с Сомали, боевики напали на американскую военную базу. По данным местных СМИ, атаку удалось отбить. Командованию пришлось поднять для этого в воздух авиацию.

В Кении, неподалеку от границы с Сомали, боевики напали на американскую военную базу. По данным местных СМИ, атаку удалось отбить. Командованию пришлось поднять для этого в воздух авиацию.В результате столкновений были ликвидированы четыре террориста радикальной группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), передает "Россия 24".Как уточняет ТАСС, боевики пытались прорваться на аэродром Манда.В связи с инцидентом посольство РФ рекомендовало находящимся в Кении россиянам проявлять бдительность и избегать места массового скопления людей.