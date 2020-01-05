В Багдад должен прибыть еще один отряд армии США. 200 морпехов усилят охрану американского посольства в иракской столице. Солдаты займут позиции, готовясь к возможному штурму.

В Багдад должен прибыть еще один отряд армии США. 200 морпехов усилят охрану американского посольства в иракской столице. Солдаты займут позиции, готовясь к возможному штурму. Власти США опасаются волнений, связанных с новой воздушной атакой на Багдад.Спустя всего сутки после убийства иранского генерала Касема Сулеймани беспилотники обстреляли машины с шиитскими ополченцами. Уничтожены два автомобиля, но не с военными, а с врачами. Погибли шесть медиков. Кто стоит за атакой, выяснить пока не удается.На этом фоне Дональд Трамп заявил, что Пентагон готов к дальнейшим жестким действиям против Ирана. Хозяин Белого дома выступил с обращением, рассказав, как убивали Касема Сулеймани.Отчет перед сторонниками об атаке на иранского генерала Сулеймани Дональд Трамп решил держать в Майами, хотя для человека, вообще-то выступавшего в церкви, президент США звучал слишком кровожадно."Сулеймани был убит, и его кровавое буйство закончилось навсегда. Он планировал атаки против американцев, но теперь мы убедились в том, что его мерзостям пришел конец во имя добра. Он планировал крупное нападение, а мы его остановили", — подчеркнул Трамп.Детали подготовки операции публикует агентство "Блумберг". "Окончательное решение приняли еще в конце декабря после атаки шиитских сил на базу в Киркуке. Тогда погиб американский контрактник", — говорится в заявлении агентства.То есть почти неделю, играя в гольф и ужиная с друзьями, Трамп, по сути, совершал отвлекающие маневры. Обсуждал будущий удар по Сулеймани узкий круг советников, куда входил и вице-президент США Майк Пенс. После этого твита за уровень американской экспертизы по ключевым вопросам безопасности становится как-то совсем тревожно.В комментариях от Пенса не оставили камня на камне. Напомнили ,что террористов было 19, а не 12 и что были они суннитами, а не шиитами, как Сулеймани. То есть вряд ли могли бы быть за одно. А вот другой участник подготовки спецоперации у аэропорта Багдада — Майк Помпео — накинулся на европейцев.Правда в том, что вероломное убийство иранского генерала не сулит ничего хорошего, уверены и многие демократы, включая потенциально главного соперника Трампа на выборах Джо Байдена. Он не уверен, что администрация Трампа сможет справиться с угрозой, исходящей от Ирана.Подстраховаться от новой войны в Заливе на законодательном уровне накануне предложил сенатор демократ Тим Кейн. Он внес в Сенат резолюцию, которая запретит Трампу вести боевые действия против Ирана.Война как способ переизбраться или решить внутриполитические проблемы — для президентов США это далеко не запрещенный прием. Клинтон, Буш… В 2011 году Трамп подозревал, что ради того чтобы остаться в Белом доме, на Иран нападет Обама.Тогда, сидя не в Овальном кабинете, а в своем офисе на Пятой авеню, Трамп себя называл большим милитаристом, чем тогдашний президент.Шанс утвердится в этом представился именно сейчас. 3000 дополнительных солдат и офицеров перебрасывают США на Ближний Восток. На базе "Форт Брагг" (это в Северной Каролине) на транспортники накануне погрузилась 82-я воздушно-десантная дивизия.С потенциальными же новобранцами у армии США теперь могут возникнуть проблемы. Сайт воинского учета Selective Service System рухнул почти на сутки. Кто знает, а не последствия ли это кибератаки, ведь даже постпред Ирана при ООН говорил в эфире CNN о неминуемом возмездии для Америки."Америка уже начала войну против Ирана — не только экономическую, но и нечто большее, убив одного из наших высших генералов. Мы не можем просто закрыть глаза на то, что произошло. Определенно, будет отмщение, будет суровая месть. Иран будет действовать на свое усмотрение, мы выберем место, время и форму", — заявил Маджид Тахт-Раванчи, постоянный представитель Ирана при ООН.Маджид Тахт-Раванчи составил два письма. Одно адресовано генсеку организации, второе — Совбезу. Иранский постпред прости осудить американскую военную авантюру и сообщает, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону. В радиусе поражения иранских ракет находятся 35 американских военных баз на Ближнем Востоке.Впрочем, куда более ощутимым для Вашингтона может оказаться голосование в парламенте Ирака по решению о выводе войск США из страны. В случае успеха победу будет праздновать Тегеран, ведь уход американцев — одна из главных стратегический целей Ирана. Ее достижению в последнее время и отдавал все силы убитый генерал Сулеймани.