В своем микроблоге в Твиттер президент Соединенных Штатов вынес Ирану предупреждение. Американский лидер напомнил, что его страна недавно крупно вложилась в военную технику.

В своем микроблоге в "Твиттер" президент Соединенных Штатов вынес Ирану предупреждение. Американский лидер напомнил, что его страна недавно крупно вложилась в военную технику.В последние дни отношения США и Ирана обострились до такой степени, что всколыхнули общественность по всему миру. Многие интернет-сообщества уже назвали эту ситуацию "началом третьей мировой войны".Поводом для накала страстей стало убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Власти Тегерана пообещали западной державе "многолетними последствиями". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Белый дом совершил большую ошибку, а постоянный представитель страны в Организации Объединенных Наций ООН приравнял действия американцев к объявлению войны.Реакция Вашингтона не заставила долго ждать. Президент США Дональд Трамп по своему обыкновению разместил публикацию, в которой предупредил, что в случае угрозы гражданам его страны, Соединенные Штаты готовы применить военную технику, на которую государство потратило 2 триллиона долларов."США только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим часть этого совершенно нового прекрасного вооружения...и без колебаний" – написал американский лидер.Стоит отметить, что на вопиющие действия США ответили и в Ираке. В парламенте страны уже потребовали подать жалобу на Вашингтон в ООН. Кроме того, власти государства ограничили работу американских военных на своей территории.