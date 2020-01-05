В Приморском крае на острове Русский произошло ЧП: в нескольких метрах от берега частично провалились под лед около 30 принадлежащих рыбакам автомобилей. Какие-то из машин ушли в воду по крышу, несколько - по капот и по колеса.

В Приморском крае на острове Русский произошло ЧП: в нескольких метрах от берега частично провалились под лед около 30 принадлежащих рыбакам автомобилей. Какие-то из машин ушли в воду по крышу, несколько — по капот и по колеса.Некоторые рыбаки уже смогли сами выехать из опасной зоны, другим помогают спасатели, которые вытягивают машины тросами, сообщает телеканал "Россия 24". По данным МЧС, никто не пострадал, глубина в районе ЧП — не более двух метров.Ранее спасатели неоднократно предупреждали автолюбителей об опасности выезда на лед.