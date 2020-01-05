Власти Польши - в центре нового скандала, связанного с историей Второй мировой. Польская пресса сообщила, что президент страны Анджей Дуда проигнорирует Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в конце января в Иерусалиме и на который его официально пригласили.

Власти Польши — в центре нового скандала, связанного с историей Второй мировой. Польская пресса сообщила, что президент страны Анджей Дуда проигнорирует Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в конце января в Иерусалиме и на который его официально пригласили. Представители Дуды пояснили: президент все-таки поедет, но на своих условиях. На форум приглашены три десятка мировых лидеров. Какие требования опять выдвигает Варшава, чтобы принять историю такой, какая она есть?Поедет или не поедет президент Польши Анджей Дуда в Иерусалим, — первая тема всех польских новостей. Тон задает "Газета Выборча" — главный рупор проевропейски настроенных сил."Официально решение президента еще не объявлено, но, по словам наших источников, вопрос решен: Анджей Дуда не поедет в Израиль на Пятый Всемирный форум по Холокосту, организованный 22-23 января", — сообщает издание.Ей вторит большинство других национальных изданий. Но шеф президентской канцелярии Кшиштоф Щерский — на радио — осторожно опровергает: "Такого решения не существует. Мы разговариваем с израильской стороной с осени. Мы представили наши ожидания относительно хода этих церемоний, в том числе то, как мы видим роль польского президента. Некоторые из этих ожиданий уже оправдались".Известно, что точно посетят мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" — безо всяких условий — лидеры Германии, Италии, Франции и России. Приглашение президента Израиля Владимиру Путину передал лично премьер-министр Нетаньяху."Нас объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, проблемам Второй мировой войны. Еврейский народ пострадал так, как, может быть, никто другой, если не считать русского народа: 25 миллионов у нас погибших — это серьезные потери. Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с этими событиями, освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", — заявил Владимир Путин.А вот поляки на памятную дату освобождения Освенцима — гитлеровского лагеря смерти на территории Польши — российское руководство не позвали. Категорически не хотят помнить, что освобождали именно советские войска. В истории Польши вообще много такого, что нынешние власти хотели бы скрыть, — принят даже специальный закон об уголовной ответственности за изыскания об участии поляков в Холокосте."Общая атмосфера и в годы войны по отношению к евреям была человеконенавистническая. Даже в меморандуме Госдепа США 1946 года отмечен этот факт и говорилось, что поляки в уничтожении евреев усердствовали наравне с немцами. Это официальное заключение Госдепартамента", — рассказал Арон Шнеер, историк, сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев сопротивления "Яд ва-Шем".Историческая память отказывает и тогда, когда российский президент предъявляет рассекреченные документы о том, как польский посол в Берлине Юзеф Липский перед началом Второй мировой поддерживал идеи Гитлера по решению еврейского вопроса."Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку в колонии. Представляете, 1938 год. Выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание, уничтожение. На что посол в Польше ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Пеку: если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя!" – заявил Путин.После войны крупнейший еврейский погром — опять в Польше. Редкие архивные кадры 1946 года из польского городка Кельце: нескончаемые ряды гробов с погибшими от рук поляков евреями.В израильском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" целый зал посвящен трагическим событиям в Кельце. Своего непримиримого отношения к идеологам и участникам Холокоста Израиль никогда не скрывал на самом высоком уровне."Я — сын выживших в Холокосте. Мы никогда не простим и никогда не забудем. А многие поляки сотрудничали с нацистами. Наш бывший премьер-министр Ицхак Шамир говорил, что каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери. Никто не смеет указывать нам, что нам говорить и как чтить память своих мертвых", — отметил Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля.После этих высказываний поляки обиделись и отказались участвовать в совместном дипломатическом формате Израиля и Вышеградской четверки — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии."Для людей, переживших катастрофу, а в Израиле их десятки тысяч человек, которые выжили, прошли через этот ужас, для них важно, чтобы в Израиле, а так же во всем мире помнили о катастрофе, об этих злодеяниях, о чуде освобождения. А уж кто кому что сказал и кто с кем сейчас находится в ссоре и не разговаривает, это уже дело совершенно второстепенное", — считает Ксения Светлова, эксперт Герцлийского междисциплинарного университета.Памятные мероприятия в Иерусалиме состоятся вне зависимости от того, примет ли в них участие польский президент.