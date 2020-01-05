Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой президента США Дональда Трампа эффектно начать свою избирательную кампанию.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой президента США Дональда Трампа эффектно начать свою избирательную кампанию. Об этом сенатор рассказал "России 24".По мнению политика, американский лидер пытается "демократизировать" Ближний Восток, что не удавалось другим президентам Соединенных Штатов. Сделать это, продолжил Косачев, мешает Иран, поэтому противостояние продолжится. Сенатор добавил, что Вашингтон недооценивает мощь Тегерана.Ранее стало известно о гибели иранского военачальника в результате авиаудара в районе аэропорта Багдада. Тегеран считает случившееся актом терроризма и готов отомстить. Глава МИД Исламской Республики обсудил убийство Сулеймани со своими коллегами из России, Китая и Турции, а также с генсеком ООН. Ирак, тем временем, уже ответил на "удар в спину" со стороны США.