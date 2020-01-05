Помещения на территории стадиона Металлист, тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.

Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность. 3 января была завершена процедура регистрации, передает РИА Новости.Имущественные комплексы были изъяты у ОАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" и переданы под управление облгосадминистрации распоряжением кабмина Украины от 11 апреля 2018 года.Сергей Курченко — владелец группы компаний "Газ Украина", медиахолдинга UMH Group, председатель наблюдательного совета группы компаний "ВЕТЭК". В 2014 году ГПУ объявила его в розыск по подозрению в хищении имущества предприятия "Укргаздобыча" и нанесении государству ущерба на сумму более 1 миллиарда гривен (около 37 миллионов долларов). Позже ему были предъявлены и другие обвинения.