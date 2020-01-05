Уже в 2020 году Украину ждут падение промышленного производства и необратимая деиндустриализация экономики. Обостряют системный кризис неадекватные действия властей, заявил глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук.

Уже в 2020 году Украину ждут падение промышленного производства и необратимая деиндустриализация экономики. Обостряют системный кризис неадекватные действия властей, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.В 2019 году промышленное производство достигло трехлетнего минимума. Земельная реформа, запланированная на 2020 год, приведет к кризису в сельском хозяйстве и росту цен на продукты.Финансово-кредитная политика, по мнению Медведчука, в 2020 году приведет к дефолту, единственный шанс избежать этого — в продолжении программы кредитования МВФ, причем не на системные реформы, а на обслуживание внешнего долга.Политик также призвал уволить глав всех финансовых министерств департаментов и сформировать правительство национального спасения, передает ТАСС.