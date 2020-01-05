Несколько жителей башкирского Салавата стали свидетелями рискованных развлечений на зимней дороге. Родители привязали к легковой машине тюбинг и сначала испытали его сами, а затем предоставили возможность прокатиться с ветерком своей дочери.

Несколько жителей башкирского Салавата стали свидетелями рискованных развлечений на зимней дороге. Родители привязали к легковой машине тюбинг и сначала испытали его сами, а затем предоставили возможность прокатиться с ветерком своей дочери."Тут пацаны на "четырках" летают, а он детей здесь катает!" — возмутился автор записи, объясняя, что заснеженная площадка пользуется популярностью у начинающих дрифтеров.На кадрах видно, как родители уступают "ватрушку" дочери, после чего легковушка трогается с места. Мимо проезжают по меньшей мере два автомобиля. Сколь долгим был прокат и чем он завершился, остается неизвестным.Многие пользователи соцсетей после публикации видео посетовали на безалаберность родителей и призвали очевидцев незамедлительно вызывать сотрудников ДПС.