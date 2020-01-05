Мероприятие состоялось в рамказ акции "Полицейский Дед Мороз"

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» состоялось праздничное новогоднее представление для детей сотрудников полиции.Новогоднее настроение, радость и смех детям подарили Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с любимыми сказочными персонажами мальчишки и девчонки пели песни, водили хороводы, танцевали, разгадывали загадки, зажигали огни на елке, увидели чудеса с мыльными пузырями, участвовали в занимательных играх и веселых конкурсах.Все без исключения поддались обаянию сказочных персонажей. Восторженные взгляды, улыбки на лицах и громкие аплодисменты юных гостей и их родителей говорили о том, что праздник удался. По окончании представления Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек и их родителей с наступающим Новым годом, пожелали праздничного настроения и исполнения заветных желаний и вручили новогодние сладкие подарки.Не оставили ребят без внимания представители Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный», которые пришли поздравить детей с наступающим Новым годом и подготовили для них сладкие угощения.Праздник получился искренним и по-домашнему теплым.