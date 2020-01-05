На итальянском горнолыжном курорте Лутаго близ границы с Австрией в группу туристов из Германии врезался автомобиль. Шестеро из 17 туристов погибли на месте, остальные 11 пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На итальянском горнолыжном курорте Лутаго близ границы с Австрией в группу туристов из Германии врезался автомобиль. Шестеро из 17 туристов погибли на месте, остальные 11 пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Молодые люди, выйдя из ночного клуба, ожидали автобус, который должен был отвезти их в отель. В 1:15 по местному времени в них врезался автомобиль Audi TT. За рулем был 28-летний местный житель, сообщает итальянская Corriere Della Sera. По первым данным, у него было очень высокое содержание алкоголя в крови.#Italie Une voiture a percuté à grande vitesse un groupe de jeunes touristes allemands à Lutago, dans la Valle Aurina du Tyrol du Sud, tuant 6 personnes et faisant 11 blessés (3 dans un état grave)Le conducteur, un habitant de 28 ans, aurait 1 taux d'alcoolémie élevé.#Italy pic.twitter.com/cYXICJOcry— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 5, 2020