Испанский футбольный клуб Валенсия добился победы в матче 19 тура чемпионата Испании против Эйбара. Встреча проходила на валенсийском стадионе Месталья и завершилась со счетом 1:0 в пользу Летучих мышей.

Испанский футбольный клуб "Валенсия" добился победы в матче 19 тура чемпионата Испании против "Эйбара". Встреча проходила на валенсийском стадионе "Месталья" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Летучих мышей".Автором единственного и победного гола в составе "Валенсии" стал уругвайский нападающий Максимилиано Гомес, поразивший ворота гостей на 27 минуте. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 89 минуте, но отличиться результативными действиями не смог.Благодаря минимальной победе над "Эйбаром" валенсийцы набрали 31 балл и поднялись на шестую строчку таблицы чемпионата Испании. Их беспроигрышная серия в Ла Лиге достигла пяти матчей (три победы, две ничьи). "Эйбар" же с 19 очками располагается на 16 месте.