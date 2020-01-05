Молодежная сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале наша команда со счетом 5:4 обыграла сверстников из Швеции.

Молодежная сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале наша команда со счетом 5:4 обыграла сверстников из Швеции.Россияне пропустили на первой минуте встречи, затем забросили три шайбы и выиграли первый период 3:1. Но скандинавы сумели сравнять счёт, а потом и выйти вперед. Однако подопечные Валерия Брагина восстановили равновесие. Основное время завершилось вничью 4:4, а в дополнительном периоде Иван Морозов забросил победную шайбу. Российская команды вышла в финал. Ее соперник определится в матче команд Финляндии и Канады.Победу сборной России прокомментировал ТАСС ее главный тренер Валерий Брагин. "Наша сборная играла очень неплохо, агрессивно. Старались действовать компактно, но пропустили немножко необязательные голы. Главное, что, верили в победу, даже проигрывая. Понимаем, что впереди главная игра. Эмоции немножко перехлестывали, удаления опять чуть не стоили нам игры, а так, мы все разобрали, готовились. Шведы и мы играли в агрессивный хоккей. Тут решают нюансы, нам сегодня повезло", — отметил Брагин.