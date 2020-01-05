Мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, внезапно выехал с парковки – его появление стало сюрпризом для водителя машины, из которой велась съемка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Автомобильный регистратор запечатлел момент столкновения двух транспортных средств, произошедшего на днях на улице Славы в Сочи.Водитель отечественной легковушки внезапно выехал с парковки. Его появление стало сюрпризом для автомобилиста, управлявшего машиной, из которой велась съемка, и столкновения избежать не удалось.От удара ВАЗ отбросило в сторону. По предварительным данным, мужчина, находившийся в протараненной машине, получил травмы, однако их характер и степень тяжести не уточняются.