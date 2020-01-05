Камера наблюдения запечатлела момент серьезной аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Южно-Сахалинске. В результате столкновения пассажирка легковушки получила серьезные травмы – с места ДТП ее увезли в бессознательном состоянии.

Вечером в минувшую субботу, 4 января, в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.Судя по записи с камеры наблюдения, водитель грузовика, перевозившего снег, повернул налево прямо перед легковушкой, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора.Мужчина, управлявший легковым автомобилем Toyota Crown, не сумел уклониться от большегруза и врезался в него.Как сообщают местные СМИ, в результате аварии серьезные травмы получила женщина-пассажир Toyota. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы извлечь ее из искореженного салона.После этого пострадавшая, находившаяся в бессознательном состоянии, была доставлена в больницу. Ее спутник отделался ушибами и ссадинами.