В Ростове-на-Дону неизвестный посетитель попытался пронести в Областной дом народного творчества сумку с оружием. Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.

В Ростове-на-Дону неизвестный посетитель попытался пронести в Областной дом народного творчества сумку с оружием. Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.Инцидент произошел в первой половине дня воскресенья, 5 января, в здании на площади Карла Маркса, где работают несколько десятков детских кружков и секций. На кадрах видно, как мужчина ставит сумку на ленту интраскопа, а сам проходит сквозь рамку металлоискателя. Пройти дальше ему не позволили сотрудники охраны — сканирование выявило в сумке предметы, похожие на пистолет и ножи.По неподтвержденным данным, в сумке находились пневматический пистолет "Дрозд" и 25 метательных ножей разных моделей. Запись свидетельствует, что после объяснения с охранниками мужчина спокойно покинул помещение, в то же время очевидцы сообщают, что его задержали на месте.