В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

В Багдаде в субботу вечером прогремел сильный взрыв, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС. Информации о пострадавших нет, дорога к американской дипмиссии перекрыта.Обстановка в регионе резко обострилась после того, как в результате американского авиаудара погиб высокопоставленный иранский военный Касем Сулеймани. Он погиб в районе международного аэропорта Багдада. Сейчас власти Ирака проводят проверку, кто мог проинформировать американцев о передвижениях Сулеймани.США считают главу подразделения "Аль-Кудс" причастным к нападению на американское посольство в Багдаде, совершенное 31 декабря 2019 года.