Определился второй финалист, проходящего в Чехии мира по хоккею среди молодежных команд. Ей стала сборная Канады, обыгравшая сверстников из Финляндии 5:0.

Определился второй финалист, проходящего в Чехии мира по хоккею среди молодежных команд. Ей стала сборная Канады, обыгравшая сверстников из Финляндии 5:0.Исход встречи был предрешен в первом периоде, который канадцы выиграли с результатом 4:0. Шайбы забросили Конор Макмайкл, Алекси Лафренье, Джейми Дайсдейл и Тай Делландреа. Во втором периоде Лафренье реализовал численное преимущество и установил окончательный счет 5:0.Сборная Канады вышла в финал молодежного первенства, где сыграет со сборной России. Соперники встречались на групповом этапе, и тогда сборная России одержала победу с результатом 6:0. Решающий матч пройдет 5 января. Начало в 21 час. За третье место поспорят команды Швеции и Финляндии.