05.01.2020

2020-01-05 14:35:03

Заваленные мусором владимирские дворы атакуют крысы

Контейнерные площадки завалены мусором, а баки уже атакуют крысы. Такой начало "мусорной реформы" в их зоне увидели владимирцы. В нашу редакцию продолжают поступать жалобы от жителей областного центра. Люди замечают: во многих дворах Владимира праздник оказался " с душком". Люди, возмущаясь, продолжают выкладывать фото дворов, утопающих в мусоре. Улицы Горького, Лакина - двор дома 149 а. Звонки поступали и с улицы Хирурга Орлова.

В мэрии подчёркивают: отходами переполнены около трети площадок. И цитата: "справиться своими силами ООО "Биотехнологии" до сих пор не может. Жители жалуются на его нерасторопность. Чтобы избежать мусорного коллапса, власти Владимира по распоряжению главы администрации Андрея Шохина, продолжат оказывать помощь региональному оператору, до тех пор, пока ситуация окончательно не стабилизируется. Чтобы избежать осложнения санитарной обстановки, на уборку ежедневно направляют сотрудников и технику муниципальных предприятий. Каждый день в Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский районы направляют по 2 большегрузных машины и спецпогрузчику. Муниципалитет вынужден ежедневно снимать их с коммунальных маршрутов. Есть проблемы - и в других территориях зоны № 2. К примеру, эти кадры - уже из посёлка Боголюбово. На площадке также - горы мусора. По словам пользователей сети, "по всем улицам одна картина".



Мария Платанюк

