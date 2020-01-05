Сербский защитник футбольного Зенита Бранислав Иванович может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. 35-летний серб отказался от предложенных условий по новому контракту.

Сербский защитник футбольного "Зенита" Бранислав Иванович может покинуть команду по окончании нынешнего сезона. 35-летний серб отказался от предложенных условий по новому контракту.Иванович планировал подписать новый двухлетний договор с сине-бело-голубыми на уже имеющихся условиях с ежегодной зарплатой в 3,3 миллиона евро. Однако, как сообщает Спортбокс.Ru, в "Зените" собирались предложить ему контракт по схеме 1+1 с понижением зарплаты.Как итог, руководителям клуба с берегов Невы не удалось договориться с сербским футболистом, являющимся капитаном команды. После завершения сезона Иванович может стать свободным агентом и покинуть "Зенит" бесплатно.За петербуржцев он выступает с 2017 года. С тех пор он провел в футболке клуба 115 матчей при 11 забитых голах.