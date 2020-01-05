Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович в скором времени может вернуться в состав сборной Швеции. Об этом прямо заявил главный тренер шведской команды Янне Андерссон.

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович в скором времени может вернуться в состав сборной Швеции. Об этом прямо заявил главный тренер шведской команды Янне Андерссон."Ситуация с футболистами, ранее отказавшимися от выступлений за сборную, остается прежней – если кто-то из них изменил свое мнение, то может связаться со мной, — цитирует тренера Спорт24.Ru. – Да, мы конфликтовали со Златаном, но я умею оставлять такие эпизоды в прошлом. Тогда я был разочарован, но теперь все в порядке. Если он изменил свою позицию, то жду от него звонка".Напомним, что конфликт между игроком и наставником произошел после того, как Ибрагимович обвинил Андерссона в том, что он предвзято относится к футболистам-иммигрантам. Сам Златан имеет боснийские и хорватские корни.В составе сборной Швеции он выступал на протяжении 15 лет. За это время он принял участие в 116 играх, забив 62 гола Последние годы игры в команде он был капитаном. О завершении карьеры в сборной он объявил в июне 2016 года.