Новый фантастический блокбастер Федора Бондарчука Вторжение - в числе лидеров кинопроката. Только за первые три дня нового года картину посмотрели более миллиона зрителей.

Новый фантастический блокбастер Федора Бондарчука "Вторжение" — в числе лидеров кинопроката. Только за первые три дня нового года картину посмотрели более миллиона зрителей.Грандиозный киноаттракцион света, звука и графики. Такие спецэффекты в отечественном кино — впервые. Знакомые герои и закрученный сюжет на фоне катастрофы, которая вновь нависла над Москвой, привлекают все большее число зрителей. Во всех городах — от Владивостока до Калининграда — в залах — аншлаги."Необыкновенно поставлен, хорошая графика. Очень приятно смотреть. В этом фильме понравились любовь, спецэффекты. Замечательно! Просто в шоке!" – говорят зрители.