Благотворительная акция за решёткой. Поздравить осужденных Головинской женской колонии приехали волонтёры наставнического центра Александра Гезалова. Какие подарки вручили?

Благотворительная акция за решёткой. Поздравить осужденных Головинской женской колонии приехали волонтёры наставнического центра Александра Гезалова. Какие подарки вручили?Он, пожалуй, всесезонный Дед Мороз. Адресатов –в разных регионах- сотни. Как и добрых дел. Но только в Новый год российский общественник Александр Гезалов примеряет красный костюм. И поздравляет волонтёров от всей команды наставнического центра.Александр Гезалов, общественник, эксперт по проблемам социального сиротства, директор наставнического центра:- Желаю здоровья, успехов, любви. Пусть в Новый год сбудутся все ваши мечты, с Новым годом, с Новым счастьем!Новогодний маршрут- и через Владимирскую область. В общем-то, родную. Александр Гезалов- выпускник суздальского детского дома.Много лет он шефствует над различными учреждениями региона. В этот раз общественник вновь побывал в Головинской женской колонии. Для детей из местного дома ребёнка он привёз игрушки и развивающие игры.- Дорогие друзья, благодарю всех, кто передал эти игрушки и подарки для детей дома ребёнка Головинской женской колонии. Надеюсь, что все мы вместе порадовали детей.А это уже подарок музыкальный. Благотворительный концерт "Рождественские встречи». На сцене- оперная певица, заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано) и музыкант, гитарист-виртуоз Олег Бойко. Выступления прошли со строгим соблюдением санитарных норм. А запись концерта транслировали в комнатах воспитательной работы для осужденных женщин всех отрядов.- Хочу поздравить вас с новым годом, пожелать счастья, здоровья, терпения и скорейшего освобождения….Внимание благотворителей- и несовершеннолетним подопечным. Подарки от наставнического центра Александра Гезалова условно осужденным подросткам вручил уполномоченный по правам ребёнка в регионе- Геннадий Прохорычев. Вместе обсудили планы на будущее. Новый Год –это всегда надежда на лучшее, вера в чудо и шанс многое изменить.Мария Платанюк, «Вести-Владимир».