Постановку под таким названием готовит владимирский академический театр драмы. Премьера состоится уже 14 января. Спектакль станет посвящением медикам. О нем рассказал Борис Гунин, директор владимирской драмы.

Постановку под таким названием готовит владимирский академический театр драмы. Премьера состоится уже 14 января. Спектакль станет посвящением медикам. О новой постановке, действующих ограничениях и, в целом, об итогах "коронавирусного года" "Вестям" рассказал Борис Гунин, директор владимирской драмы.