Александр Лукашенко заработал себе репутацию изворотливого политика. Есть вероятность, что Батька снова попробует переиграть Кремль. Об этом в интервью Салідарнасці заявил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Александр Лукашенко заработал себе репутацию изворотливого политика. Есть вероятность, что Батька снова попробует переиграть Кремль. Об этом в интервью "Салідарнасці" заявил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.Политика многовекторности стала рабочим инструментом Александра Лукашенко. На протяжении долгого времени последний диктатор Европы умудрялся быть удобным как России, так и Западным партнерам.Ситуация в корне изменилась после . Обозреватель Андрей Поротников убежден, что Лукашенко попробует в очередной раз одурачить Москву. Дело в том, что у Кремль выдвигал Батьке два главных требования для дальнейшего сотрудничества – провести досрочные выборы и уйти на "политическую пенсию".Российские власти отчетливо осознают, какой рейтинг сейчас у Белорусского президента. В условиях отсутствия фальсификация Лукашенко станет непроходным кандидатом, отметил Поротников.При этом, по словам эксперта, Кремль заинтересован в партнере с неоспоримой легитимностью. Белорусского лидера должны признавать как внутри страны, так и за ее пределами.Поротников не исключает, что Лукашенко вновь попытается "кинуть" Кремль. Если Москва с этим ничего не сделает, это будет проявление слабости, заключил политический обозреватель.