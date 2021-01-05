Александр Лукашенко заработал себе репутацию изворотливого политика. Есть вероятность, что Батька снова попробует переиграть Кремль. Об этом в интервью Салідарнасці заявил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.
Александр Лукашенко заработал себе репутацию изворотливого политика. Есть вероятность, что Батька снова попробует переиграть Кремль. Об этом в интервью "Салідарнасці" заявил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников.
Политика многовекторности стала рабочим инструментом Александра Лукашенко. На протяжении долгого времени последний диктатор Европы умудрялся быть удобным как России, так и Западным партнерам.
Ситуация в корне изменилась после . Обозреватель Андрей Поротников убежден, что Лукашенко попробует в очередной раз одурачить Москву. Дело в том, что у Кремль выдвигал Батьке два главных требования для дальнейшего сотрудничества – провести досрочные выборы и уйти на "политическую пенсию".
Российские власти отчетливо осознают, какой рейтинг сейчас у Белорусского президента. В условиях отсутствия фальсификация Лукашенко станет непроходным кандидатом, отметил Поротников.
При этом, по словам эксперта, Кремль заинтересован в партнере с неоспоримой легитимностью. Белорусского лидера должны признавать как внутри страны, так и за ее пределами.
Поротников не исключает, что Лукашенко вновь попытается "кинуть" Кремль. Если Москва с этим ничего не сделает, это будет проявление слабости, заключил политический обозреватель.