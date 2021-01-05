4 января Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Политический обозреватель объяснил, о чем может свидетельствовать такой разговор.

4 января Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Политический обозреватель объяснил, о чем может свидетельствовать такой разговор.Многие политологи сходятся во мнении, что режиму Александра Лукашенко удалось удержаться благодаря помощи Кремля. При этом принято считать, что Батька взял на себя ряд обязательств перед российской стороной. Одним из пунктов договоренностей называют конституционную реформу, которую должен был провести белорусский президент.Недавно Лукашенко провел телефонные переговоры с Дмитрием Медведевым. Политический обозреватель Александр Удафович выразил мнение, что это говорит об определенном статусе взаимоотношений России и Белоруссии.Эксперт убежден, что разговор Лукашенко с Медведевым при нынешнем положении вещей выглядят неожиданно. Дело в том, что Медведев в своем статусе не оказывает такого влияния на российскую политику, какое оказывал ранее.Удафович предположил, что Батька пытается наладить коммуникацию с Путиным. Российский президент поставил переговоры с коллегой "на паузу", поскольку белорусский президент не торопится выполнять обязательства по реформе.Последние несколько месяцев стало заметно, что Лукашенко обрез некоторую уверенность в своих силах. Это произошло по той причине, что протест в Белоруссии так или иначе удалось подавить.