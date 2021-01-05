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Пожароопасный период!
Пожароопасный январь... В Вязниковском районе загорелся торговый центр, а в Собинке ищут квартиры для погорельцев.
Новый год в колонии.
- Дед Мороз пришел ...в головинскую женскую колонию. Новогодняя благотворительная акция от волонтёров центра Александра Гезалова.
Сырмарка в Богдарне.
Русские тройки с характером, редкие виды сыров и по-настоящему русские угощения на быструю руку- Сырмарка в Петушинском районе. Почему стоит заглянуть туда именно зимой?